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В 2016 г. Синьцзян отправил за рубеж 220 грузовых поездов
Новости дня

В 2016 г. Синьцзян отправил за рубеж 220 грузовых поездов

22.03.2017 10:00

Пекин, 22 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в западном направлении было отправлено 220 поездов международных грузовых поездов. Это в 2,8 раза больше, чем в 2015 г., сообщил региональный Комитет по делам экономики и информатизации.



С марта 2014 г. грузовые поезда из Синьцзяна курсируют в направлении Центральной Азии. Затем были открыты маршруты в Россию, Турцию, Грузию и Германию.

И региона за рубеж по железной дороге следуют продукция химической промышленности, стройматериалы, механическое оборудование, автомобильные запчасти, одежда и товары широкого потребления.

В 2017 г. планируется нарастить объем международных грузоперевозок железнодорожным транспортом. Как ожидается, из Синьцзяна проследуют 200 грузовых поездов в Центральную Азии, 50 поездов в Россию, 20 поездов в Германию, Турцию и Иран.

В регионе также будет ускорено строительство таможенной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом в Китае достиг 311 млн т. Это на 10,4% больше, чем в январе 2016 г. Объем железнодорожных грузоперевозок в Поднебесной растет на протяжении шести месяцев подряд.

В 2016 г. объем коммерческих грузоперевозок в стране достиг 43,3 млрд т. Это на 5,7% больше, чем в 2015 г.

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