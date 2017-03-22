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Украинские туроператоры завлекают туристов из КНР
Новости дня

Украинские туроператоры завлекают туристов из КНР

22.03.2017 12:00

Пекин, 22 марта /ChinaPRO.ru/ – Украинские туроператоры стараются сделать пребывание туристов из Китае более интересным, разрабатывая новые направления экскурсий. На днях они представили свои проекты, с помощью которых хотят привлечь еще больше путешественников из КНР, сообщила Всеукраинская ассоциация гидов.



В частности, специально для жителей Поднебесной украинские туроператоры разработали тематические экскурсии по мотивам советских фильмов, которые популярны в Китае.

Кроме того, с 2010 г. разрешены экскурсии в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, которая взорвалась в 1986 г. Уровень радиации вблизи станции уже существенно снизился. Поэтому это турнаправление переживает настоящий бум. Ежегодно на экскурсии в зону ЧАЭС бывают 15 000 человек.

В ближайшей перспективе украинские туроператоры планируют наладить сотрудничество с соседними странами с тем, чтобы предлагать визитерам из КНР комбинированные туры. Например, выезды из Украины в Белоруссию, Прибалтику или Молдавию.

Как сообщалось, в 2016 г. рекордное количество китайцев посетило Украину – 20 600 человек. Это стало пиком китайского турпотока на Украину за последние 10 лет. В прошлом году 95,3% въездного потока на Украину пришлось на жителей континентального Китая, еще 4,7% – на тайваньцев и сянганцев.

Власти Украины с 20 июня 2016 г. ввели в киевском аэропорту "Борисполь" упрощенный порядок въезда для китайских бизнесменов и туристов.

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