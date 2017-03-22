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Xiaomi откроет второй завод в Индии
Новости дня

Xiaomi откроет второй завод в Индии

22.03.2017 15:00

Пекин, 22 марта /ChinaPRO.ru/ – Один из крупнейших китайских производителей смартфонов Xiaomi построит в Индии второй завод по выпуску гаджетов. Проект будет реализован в сотрудничестве с Foxconn.



Новое предприятие расположится в городе Шри (штат Андхра-Прадеш, восток Индии).

Xiaomi вышла на индийский рынок в июле 2014 г. С тех пор компания развернула стремительный процесс производственной локализации. К концу марта 2016 г. 75% сбыта продукции под китайским брендом в Индии было произведено внутри этой страны.

После заверщения строительства второго завода данный показатель вырастет до 95%. В конце 2016 г. китайская Xiaomi заняла второе место на индийском рынке смартфонов.

Ранее сообщалось, что смартфоны китайского производства Huawei, Oppo и Xiaomi заняли долю в 17% мирового рынка этого вида техники. По итогам января-марта 2016 г., во всем мире было продано 349 млн смартфонов. Это на 3,9% больше, чем за январь-март 2015 г. На смартфоны пришлось 78% общего количества телефонов, проданных в мире за три месяца с начала текущего года.

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