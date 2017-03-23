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В Хоргосе зарегистрированы 1309 новых предприятий
Новости дня

В Хоргосе зарегистрированы 1309 новых предприятий

23.03.2017 06:00

Пекин, 23 марта /ChinaPRO.ru/ – В особой зоне экономического развития возле контрольно-пропускного пункта (КПП) Хоргос на границе Китая и Казахстана за январь-февраль 2017 г. зарегистрировано 1309 новых предприятий. За весь 2016 г. аналогичный показатель составил 2406 предприятий.



В частности, автомобильная компания Haike из восточно-китайской провинции Шаньдун, зарегистрированная в Хоргосе, намерена инвестировать в первую очередь своего производства в этой зоне 40 млн юаней ($5,8 млн). Производственная мощность завода составит 20 000 элетромобилей в год.

Во вторую очередь предприятия планируется вложить 360 млн юаней ($52 млн). Производственная мощность вырастет до 50 000 машин ежегодно.

Как сообщалось, в сентябре 2004 г. Китай и Казахстан заключили соглашение о создании международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

Предприятия на территории этой зоны освобождаются от налога на прибыль сроком на пять лет, по истечении которого в течение еще пяти лет их прибыль будет облагаться сниженным налогом.

В Китае действует 219 зон технико-экономического развития государственной категории. В 2015 г. объем валового регионального продукта этих субъектов экономики превысил 7,76 трлн юаней ($1,15 трлн).

По итогам прошлого года, налоговые поступления в бюджет КНР от этих зон достигли 1,3 трлн юаней. На них пришлось 11,5% ВВП страны, 20,3% валовой прибыли промышленности, 9,6% финансовых доходов, 10,5% налоговых поступлений и 19,4% внешнеторгового оборота Поднебесной.

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