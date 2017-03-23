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Нainan Аirlines покупает небоскреб на Манхэттене за $2,21 млрд
Новости дня

Нainan Аirlines покупает небоскреб на Манхэттене за $2,21 млрд

23.03.2017 10:00

Пекин, 23 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайская корпорация HNA Group (Group Нainan Аirlines) покупает офисное здание №245 на Парк-Авеню в финансовом центре Манхэттена (Нью-Йорк, США). Инвестиции на эти цели составят $2,21 млрд (17,2 млрд юаней).



Общая площадь здания достигает 1,7 млн кв. м. Одним из его арендаторов является американский банк JP Morgan Chase.

В группу Нainan Аirlines входит корпорация "Хайхан", которая специализируется на сфере финансов и недвижимости. Она займется крупнейшей сделкой по покупке недвижимости на Манхэттене.

Сейчас "Хайхан" владеет 2000 га земельных участков и недвижимостью общей площадью 1,05 млн кв. м, а также четырьмя индустриальными парками, двумя проектами рекультивации площадью 667 га и шестью кортами для гольфа. В международной туристической зоне Хайнаня группа развивает проект общей площадью 667 га.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.

По итогам прошлого года, объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.

С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.

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