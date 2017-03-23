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Поднебесная – лидер по количеству новых миллиардеров
Новости дня

Поднебесная – лидер по количеству новых миллиардеров

23.03.2017 12:00

Пекин, 23 марта /ChinaPRO.ru/ – В рейтинге самых богатых людей мира за 2016 г. по версии американского издания Forbes Китай опередил США и стал мировым лидером по количеству новых миллиардеров, вошедших в список.



В перечне представлены 76 миллиардеров из континентальной части Китая и 25 из США. На первом месте четвертый раз подряд расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Его состояние увеличилось до $86 млрд.

Председатель совета директоров Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь занял 18 место с состоянием в $31,3 млрд, сохранив статус самого богатого китайца. На второй строчке – Уоррен Баффетт, председатель правления американской холдинговой компании Berkshire Hathaway.

На четвертой позиции – основатель испанского бренда Zara Амансио Ортега, на пятой – основатель Facebook Марк Цукерберг.

В 2016 г. в общей сложности 195 человек со всего мира стали миллиардерами-новичками.

Прошлый год стал рекордным для богатейших миллиардеров мира. Их количество увеличилось на 13% в годовом сопоставлении и достигло 2043. Совокупное состояние этих людей выросло на 18% – до $7,67 трлн.

США остались страной с наибольшим количеством миллиардеров – 565 человек. В 2015 г. предыдущем году их количество составило 540.

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