Поднебесная – лидер по количеству новых миллиардеров

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23.03.2017 12:00

Пекин, 23 марта /ChinaPRO.ru/ – В рейтинге самых богатых людей мира за 2016 г. по версии американского издания Forbes Китай опередил США и стал мировым лидером по количеству новых миллиардеров, вошедших в список.

В перечне представлены 76 миллиардеров из континентальной части Китая и 25 из США. На первом месте четвертый раз подряд расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Его состояние увеличилось до $86 млрд.



Председатель совета директоров Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь занял 18 место с состоянием в $31,3 млрд, сохранив статус самого богатого китайца. На второй строчке – Уоррен Баффетт, председатель правления американской холдинговой компании Berkshire Hathaway.



На четвертой позиции – основатель испанского бренда Zara Амансио Ортега, на пятой – основатель Facebook Марк Цукерберг.



В 2016 г. в общей сложности 195 человек со всего мира стали миллиардерами-новичками.



Прошлый год стал рекордным для богатейших миллиардеров мира. Их количество увеличилось на 13% в годовом сопоставлении и достигло 2043. Совокупное состояние этих людей выросло на 18% – до $7,67 трлн.



США остались страной с наибольшим количеством миллиардеров – 565 человек. В 2015 г. предыдущем году их количество составило 540.