Индекс уверенности китайских банкиров и предпринимателей вырос до 64,9%

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23.03.2017 15:00

Пекин, 23 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., индекс уверенности банкиров и предпринимателей в перспективах макроэкономики КНР составил 64,9%. Это на 11,2% выше, чем в конце декабря 2016 г. Таковы итоги последнего опроса Народного банка Китая.

Так, 62,2% опрошенных банкиров оценивают макроэкономическую ситуацию в Поднебесной как нормальную. Рост данного показателя составил 10,4% относительно уровня декабря прошлого года. Еще 36% респондентов считают, что экономика охлаждается. Это на 11,3% меньше, чем в конце 2016 г.



У китайских предприятий за январь-март 2017 г. индекс уверенности в макроэкономических перспективах страны составил 61,5%. Это на 7,4% больше, чем в декабре прошлого года. 57,8% опрошенных предпринимателей считают макроэкономическую ситуацию в стране нормальной, а 39,8% – позитивной.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. внутренний валовой продукт (ВВП) КНР достиг 74,4 трлн юаней ($10,2 трлн). Это на 6,7% больше, чем в 2015 г. Между тем, этот показатель роста китайской экономики стал самым низким за период с 1991 г. Тем не менее, Поднебесная по темпам экономического развития превзошла основные экономики мира.



Так, в 2016 г. рост американской экономики составил 1,6%, Европы – 1,7%, Японии – 0,9%, Индии – 6,6%, ЮАР – 0,3%.



Примечательно, что в прошлом году валовой национальный доход Китая вырос на 6,9% по сравнению с уровнем 2015 г. В частности, добавленная стоимость в сфере услуг увеличилась на 7,8%.