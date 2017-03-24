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Китайская компания строит электростанцию в Пакистане
Новости дня

Китайская компания строит электростанцию в Пакистане

24.03.2017 06:00

Пекин, 24 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайская электроэнергетическая международная компания (ZDGJ) начала строительство угольной электростанции возле города Хуб в пакистанской провинции Белуджистан. Инвестиции в проект составят $1,99 млрд.



Разработка и строительство ведутся компанией ZDGJ, входящей в состав китайской Государственной энергетической инвестиционной корпорации, совместно с пакистанской HUBCO. В совместной компании 74% принадлежит китайской стороне, а 26% – пакистанской.

Проект предполагает возведение не только электростанции, но и специального угольного терминала. Планируемая полная установленная мощность составит 1320 МВт. После постройки и введения в эксплуатацию электростанция может ежегодно вырабатывать 900 млн кВт-ч электроэнергии. Этот объема достаточно для обеспечения потребностей 4 млн пакистанских семей в электричестве.

Благодаря строительству электростанции в Хубе будет создано 10 000 рабочих мест. Объект будет введен в эксплуатацию в августе 2019 г.

Ранее сообщалось, что КНР уже давно и плодотворно сотрудничает с Пакистаном. Так, китайская компания Gezhouba Group заключила договор с Управлением по гидроэнергетике Пакистана. В соответствии с соглашением, китайская компания обеспечит инженерно-строительные работы по гидроэлектростанции (ГЭС) "Дасу".

В конце 2015 г. представители двух стран заключили меморандум о сотрудничестве общим объемом более 10 млрд юаней ($1,56 млрд).

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