В 2020 г. доходы китайских программистов превысят $1,17 трлн

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24.03.2017 08:00

Пекин, 24 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2020 г. доходы китайских компаний, специализирующихся в сфере программного обеспечения, превысят 8 трлн юаней ($1,17 трлн). Такой прогноз дали в Министерстве промышленности и информатизации КНР.

Министерство планирует стимулировать рост отрасли с помощью реализации таких стратегических программ, как "Интернет плюс" и "Сделано в Китае-2025".

Напомним, что за январь-июнь 2015 г. китайские компании, работающие в сфере программного обеспечения и информационных технологий, получили чистую прибыль в объеме 219,3 млрд юаней ($35,85 млрд). Это на 12,6% больше, чем за январь-июнь 2014 г. Однако темпы роста данного показателя снизились на более чем 7%.



Доходы в сфере программного обеспечения и информационных технологий китайской экономики за первую половину 2015 г. превысили 2 трлн юаней. Это на 17% больше, чем годом ранее. В компаниях указанной сферы трудоустроены 5,4 млн человек. Этот показатель на 8,3% превысил уровень первой половины прошлого года.



За 2014 г. доходы китайских компаний, работающих в сфере программного обеспечения, достигли 3,7 трлн юаней ($606 млрд). В этом секторе действуют свыше 30 000 китайских предприятий.