Китайская водка "Маотай" завоевывает российский рынок

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24.03.2017 10:00

Пекин, 24 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания Kweichow Moutai Co., производящая знаменитые алкогольные напитки "Маотай", вышла на российский рынок еще в 2008 г. Сейчас в России продается более 500 коробок элитной китайской водки в месяц. В ближайшие три года планируется увеличить годовой объем продаж на 25% – до 150 000 бутылок.

Как ожидается, к 2020 г. более 10% водки "Маотай" будет продаваться за пределами Поднебесной.



Водка "Маотай" названа в честь городка провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Там же она в основном и производится по сложному рецепту, которому уже 2000 лет. Сырьем для приготовления напитка служит пшеница и гаолян.



К 2020 г. объем производства водки в провинции Гуйчжоу составит 800 000 кл. Объем валовой продукция производящих ее предприятий вырастет до 120 млрд юаней ($17,64 млрд).



Ранее сообщалось, что в течение января-августа 2016 г. группа "Гуйчжоу Маотай" получила доходы в размере 30,8 млрд юаней. Они выросли на 15% в годовом сопоставлении. Среди основных причин увеличения как прибыли, так и доходов называются прирост экспорта продукции, развитие электронной коммерции, инвестиции и финансовый лизинг.