Ущерб Китая от морских бедствий достиг $735 млн

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24.03.2017 12:00

Пекин, 24 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. прямой экономический ущерб Китая от различных морских бедствий составил 5 млрд юаней ($735 млн). В результате бедствий погибли или пропали без вести 60 человек, сообщило Государственное океанологическое управление КНР.

В целом экономический ущерб от морских бедствий в прошлом году был меньше, чем в среднем за последние 10 лет.



За 2016 г. в Поднебесной прошло 18 штормовых нагонов. Прямой экономический ущерб от них составил 4,59 млрд юаней. На долю штормов пришлось 92% от общего экономического ущерба страны от морских стихийных бедствий. Все человеческие жертвы стали следствием штормовой погоды.



Кроме того, за прошлый год в Китае произошли такие бедствия, как образование морского льда, эрозия морских берегов, вторжение соленой воды и засоление почвы, затопление земель соленой водой и другие.



Ранее сообщалось, что в феврале 2017 г. от различных стихийных бедствий в Китае пострадали в общей сложности свыше 1,14 млн человек. Прямой материальный ущерб составил 480 млн юаней ($70,58 млн). В течение второго месяца текущего года основными стихийными бедствиями стали заморозки, обильные снегопады и засухи, а также бури с градом, землетрясения, оползни и лесные пожары.



Из-за этого пришлось эвакуировать более 100 человек, были разрушены более 2000 жилых строений и пришли в негодность 76 300 га сельхозугодий. Урожай был уничтожен на 1 500 га.