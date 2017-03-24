Доходы от туризма тибетцев Сычуани превысили $6,42 млрд

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24.03.2017 15:00

Пекин, 24 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. доходы от туризма в районах компактного проживания тибетцев на территории юго-западной китайской провинции Сычуань достигли 44,34 млрд юаней ($6,42 млрд ). Это в 4,6 раза больше, чем в 2010 г. Таковы официальные данные.

В среднем доходы от туризма росли на 28,8% в год.



В провинции Сычуань сейчас активно развиваются туристические проекты с участием сельских жителей. В частности, чистый среднедушевой доход работающих в сфере туризма крестьянских домохозяйств сейчас составляет 15 323 юаня. Это на 4 778 юаней больше средних доходов крестьян региона.



Ранее сообщалось, что итогам 2016 г., 4,02 млн сельских жителей восьми провинций и автономных районов Китая вышли из-за черты бедности. Общая численность бедного населения в этих регионах сократилась до 14,11 млн человек, годом ранее этот показатель достигал 18,13 млн селян.



Среди регионов, в которых значительно сокращено беднейшее население, – пять автономных районов: Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский, Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский. Кроме того, в список вошли провинции Гуйчжоу, Юньнань и Цинхай.



В прошлом году из центрального бюджета Поднебесной на эти цели было выделено 27,96 млрд юаней. Это на 39,8% больше, чем в 2015 г. На эту сумму приходится 41,9% от всех бюджетных средств, направленных на борьбу с бедностью.



В конце 2015 г. в указанных регионах проживали 18,13 млн бедных сельских жителей, что соответствует 32,5% всех бедных жителей страны.