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Растет количество авиарейсов в китайский Тибет
Новости дня

Растет количество авиарейсов в китайский Тибет

27.03.2017 04:00

Пекин, 27 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайские авиакомпании постепенно переходят на летнее расписание, увеличивая количество рейсов в Тибетский автономный район в преддверии туристического сезона.



В настоящее время китайский Тибет имеет прямое авиасообщение с 30 китайскими и зарубежными городами, в том числе – Пекин, Чэнду, Гуанчжоу и Катманду. Зимой спрос на поездки в Тибет падает, поэтому сокращаются и авиарейсы.

По данным Управления гражданской авиации Тибета, вскоре возобновятся полеты по маршрутам Чунцин – Лхаса, Ханчжоу – Дачжоу – Лхаса, Чэнду – Кандин – Лхаса. Вырастет количество рейсов по маршрутам Пекин – Лхаса и Чэнду – Лхаса. Планируется ввести прямое авиасообщение Лхаса – Чжэнчжоу и Лхаса – Хэфэй.

Летне-осеннее расписание авиарейсов в Тибет будет действовать до 28 октября 2017 г.

Как сообщалось, в 2016 г. этот китайские регион посетили более 23 млн туристов. Это на 15% больше, чем в 2015 г. Власти Тибета планируют нарастит турпоток до 30 млн человек к 2020 г. В то же время доходы от туризма увеличатся до 55 млрд юаней ($8 млрд).

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