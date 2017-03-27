Китайская Yili Group расширила предприятие в Новой Зеландии

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27.03.2017 06:00

Пекин, 27 марта /ChinaPRO.ru/ – В Новой Зеландии завершилось строительство второй очереди предприятия, принадлежащего китайской компании Yili Oceania Dairy. К 2020 г. Yili Group будет поставлять молочную продукцию для 2 млрд потребителей по всему миру.

Первая очередь данного проекта была сдана в 2014 г. Ежегодный объем производства достигает 47 000 т детских молочных смесей.



На строительство второй очереди ушло около трех лет. Объект разместился рядом с первой очередью в городе Уэймейт (Кентерберри, Южный остров, Новая Зеландия). Расширение производства позволит выпускать ультрапастеризованное молоко, цельное сухое молоко и другую продукцию.



Yili Group постоянно расширяет свою сеть производств в Европе, Океании и Америке. Китайская компания вошла в первую восьмерку крупнейших мировых молочных компаний.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.