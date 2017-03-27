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В Синьцзяне переселят 110 000 бедных сельских жителей
Новости дня

В Синьцзяне переселят 110 000 бедных сельских жителей

27.03.2017 08:00

Пекин, 27 марта /ChinaPRO.ru/ – К 2018 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР планируется переселить в новое жилье 110 000 бедных земледельцев и скотоводов из труднодоступных районов с плохими условиями. На новом месте они получат возможность для ведения хозяйства, доступ к воде и услугам транспорта, что поможет крестьянам повысить уровень жизни.



Всего в 2016 г. из труднодоступных районов высокогорья и пустыни Синьцзяна было переселено около 10 000 бедных земледельцев и скотоводов.

К концу прошлого года в 175 пунктах переселения было развернуто строительство 7665 домов для таких крестьян, и 2855 семей уже заселились в новое жилье, которое им предоставляется бесплатно.

Ранее сообщалось, что итогам 2016 г., 4,02 млн сельских жителей восьми провинций и автономных районов Китая вышли из-за черты бедности. Общая численность бедного населения в этих регионах сократилась до 14,11 млн человек, годом ранее этот показатель достигал 18,13 млн селян.

Среди регионов, в которых значительно сокращено беднейшее население, – пять автономных районов: Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский, Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский. Кроме того, в список вошли провинции Гуйчжоу, Юньнань и Цинхай.

В прошлом году из центрального бюджета Поднебесной на эти цели было выделено 27,96 млрд юаней. Это на 39,8% больше, чем в 2015 г. На эту сумму приходится 41,9% от всех бюджетных средств, направленных на борьбу с бедностью.

В конце 2015 г. в указанных регионах проживали 18,13 млн бедных сельских жителей, что соответствует 32,5% всех бедных жителей страны.

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