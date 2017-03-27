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Китайский бренд Goubuli покупает австралийскую компанию
Новости дня

Китайский бренд Goubuli покупает австралийскую компанию

27.03.2017 10:00

Пекин, 27 марта /ChinaPRO.ru/ – Goubuli, один из старейших китайских брендов продуктов питания из города Тяньцзинь, планирует приобрести 78% бизнеса австралийской компании продуктов здорового питания Blooms Bluesky Holding. Стороны уже заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.



Goubuli намерен импортировать в Китай технологии Blooms Bluesky и представить на китайском рынке продукцию австралийской компании. При этом китайская компания будет продавать за рубежом собственные фаршированные булочки.

В 2014 г. Goubuli присоединился к австралийской франшизе Gloria Jean's Coffees, которая является крупнейшей сетью кофеен Австралии. Она также является одной из пяти крупнейших кофейных марок в мире.

В Поднебесной под брендом Goubuli выпускают баоцзы (пампушки с мясом). В 2014 г. операционные доходы группы составили около 1 млрд юаней ($163 млн).

Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.

С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.

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