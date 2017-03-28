В Иордании выпустили карты UnionPay

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28.03.2017 04:00

Пекин, 28 марта /ChinaPRO.ru/ – В Иордании впервые выпустили банковские карты китайской платежной системы UnionPay. По данным компании UnionРay International, все банкоматы и потребительские терминалы в Иордании принимают карты UnionPay.

В настоящее время карты UnionPay используются в 11 странах и регионах Среднего Востока.



Так, в ОАЭ доступен сервис UnionPay QuickPass. Платежи можно совершить с помощью чип-карт или смартфонов. В Саудовской Аравии и Катаре карты UnionPay принимают 40% банкоматов и 50% магазинов.



Карты платежной системы UnionPay выпускают в ОАЭ, Йемене и Иордане, и количество выпущенных карт стремительно растет.



UnionPay вышла на рынок ОАЭ в 2007 г. в сотрудничестве с Mashreq Bank. В 2016 г. UnionPay и поставщик платежных решений в Арабских Эмиратах – Group MINT – выпустили первую в ОАЭ карту с функцией Quickpass.



Ранее сообщалось, что корпорация UnionPay International выпустит в Узбекистане свои карты. Через три года они будут применяться во всех банкоматах и POS-терминалах Узбекистана.



Почти 50 стран и регионов используют карты этой китайской платежной системы. Во всем мире сейчас насчитывается 34 млн коммерческих предприятий и более 2 млн банкоматов, принимающих карты UnionPay. Эта сеть покрывает более 150 стран и регионов.