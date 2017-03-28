Прибыль крупных промпредприятий Поднебесной выросла на 31,5%

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28.03.2017 06:00

Пекин, 28 марта /ChinaPRO.ru/ – За январь-февраль 2017 г. прибыль крупных промышленных предприятий Китая увеличилась на 31,5% относительно уровня января-февраля 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В 2016 г. прибыль крупных промпредприятий Поднебесной выросла на 8,5% в годовом сопоставлении. Крупными промышленными предприятиями в стране считаются хозяйственные субъекты, чьи доходы превышают 20 млн юаней за год.



В 36 из 41 основной отрасли промышленности Китая выросла прибыль, а в пяти – снизилась. В частности, рост отмечен в секторе нефтепереработки – в 2,3 раза. На 65,9% увеличилась прибыль в отрасли производства химсырья и химикатов. Кроме того, в 22,1 раза данный показатель вырос в черной металлургии и прокате, в 2,2 раза – в цветной металлургии и прокате.



В то же время падение прибыли отмечено в электроэнергетике и теплоснабжении – на 39,3%.



По итогам января-февраля текущего года, прибыль крупных государственно-холдинговых промышленных предприятий Китая составила 233,63 млрд юаней, увеличившись в два раза. Прибыль частных предприятий страны достигла 352,23 млрд юаней, показав рост на 14,9%.



За первые два месяца текущего года рентабельность основной хозяйственной деятельности промышленных предприятий Поднебесной составила 5,92%. Это на 0,8% больше, чем годом ранее.