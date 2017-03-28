Немецкая Webasto построит в КНР завод автомобильных люков

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28.03.2017 08:00

Пекин, 28 марта /ChinaPRO.ru/ – Немецкий производитель комплектующих для автомобильной промышленности Webasto Group планирует построить в Китае завод по выпуску 1 млн автомобильных люков ежегодно. Инвестиции в проект составят 500 млн юаней ($70 млн).

Это будет крупнейшее предприятие немецкой компании в КНР. Завод расположится в районе Цайдянь, в городе Ухань, на территории провинции Хубэй. Компания уже заключила соглашение о сотрудничестве с местными властями. На строительство объекта потребуется полтора года.



Webasto вышла на китайский рынок в 2001 г. В Поднебесной насчитывается десять заводов немецкой компании.



Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. рост продаж автомобилей в Китае замедлился. И это вызвано новогодними каникулами, а также снижением налоговых скидок. За первый месяц текущего года в стране продано 2,52 млн автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. В декабре 2016 г. прирост составлял 9,5%.



За январь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,37 млн автомобилей. Данный показатель сократился на 3,9% в годовом сопоставлении.



Примечательно, что в 2017 г. налог на покупку малолитражных автомобилей в стране вырос до 7,5%, а в 2018 г. он составит 10%.



По итогам 2016 г., в Китае выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели КНР на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.