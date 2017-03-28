В Цзянси построят студенческий городок за $14,4 млн

Новости дня

28.03.2017 10:00

Пекин, 28 марта /ChinaPRO.ru/ – Университет коммуникаций "Хуадун" в юго-восточной китайской провинции Цзянси реализует проект строительства студенческого городка. Он выполнен в стиле императорского дворца и очень хорошо впишется в окружающий горный пейзаж. Инвестиции на эти цели составят 1 млрд юаней ($14,4 млн).

В необычном студенческом городке смогут одновременно проживать и учиться более 5000 учащихся.



Ранее сообщалось, что за 2016 г. инвестиции в развитие проектов недвижимости в Китае увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. В прошлом году темпы роста капиталовложений в китайскую недвижимость держались на 5,9% выше, чем годом ранее.



Напомним, что в 2016 г. на материальную поддержку учащихся в Китае было направлено более 168 млрд юаней ($24,7 млрд). На эти средства оказана поддержка 90 млн школьников и студентов.



Деньги пошли на оплату обучения особо талантливых студентов и школьников Поднебесной с высоким уровнем успеваемости. Примерно 16,74 млрд юаней затрачены на учебные пособия для беднейших учащихся. В прошлом году бесплатные учебники получили более 128 млн студентов и школьников. Это на 8% больше, чем в 2015 г.