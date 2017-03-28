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Импорт российской техники в КНР вырос в 66 раз
Новости дня

Импорт российской техники в КНР вырос в 66 раз

28.03.2017 12:00

Пекин, 28 марта /ChinaPRO.ru/ – Россия вошла в двадцатку стран-экспортеров колесной техники в Китай. По итогам января-февраля 2017 г., в КНР поступило 265 единиц российской техники общей стоимостью $1,89 млн. Это в 66 раз больше, чем за январь-февраль 2016 г., когда в Поднебесную было поставлено лишь четыре единицы российской колесной техники. Таковы официальные данные.



В целом за первые два месяца импорт колесной техники и комплектующих в Китай вырос на 31,3% в годовом сопоставлении и составил $10,86 млрд. В частности, за январь-февраль 2017 г. в страну поступило 161 910 единиц колесной техники из-за рубежа. Это на 40,5% больше, чем годом ранее. Общая стоимость этой продукции достигла $6,55 млрд с приростом на 36,3%.

А стоимость импортных комплектующих, поставленных в КНР за два месяца текущего года, составила $4,31 млрд.

Объем поставок колесной техники и комплектующих из США достиг $2,05 млрд. Это на 39,8% больше, чем за два первых месяца прошлого года. Из Германии в Поднебесную ввезена аналогичная продукция на $3,04 млрд с приростом на 34,8%, из Японии – на $2,21 млрд с увеличением на 48,1%, из Великобритании – на $1,05 млрд (прирост 5,8%).

В 2016 г. импорт колесной техники и комплектующих в Китае составил $71,5 млрд. Колесной техники по итогам года ввезено на общую сумму $44 млрд (1,06 млн единиц). Стоимость импорта комплектующих составила $27,5 млрд.

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