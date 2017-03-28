Европа выделит Китаю 500 млн евро на экопроекты

28.03.2017 15:00
Пекин, 28 марта /ChinaPRO.ru/ – Европейский инвестиционный банк выделит Китаю 500 млн евро на реализацию экологических проектов. Средства планируется предоставлять с помощью так называемых зеленых облигаций.
То есть эти ценные бумаги могут приобрести инвестиционные компании и банки. Вырученные средства планируется направлять на расширение лесных зон в КНР и закупку экологически чистого производственного оборудования.
Кроме того, Поднебесная получит средства на реализацию энергосберегающих проектов. В 2016 г. объем выделяемых на эти цели инвестиций достиг 300 млн евро.
Ранее сообщалось, что китайские власти принимают меры по улучшению состояния окружающей среды. К 2020 г. в Китае планируется утилизировать 350 млн т возобновляемых ресурсов, в том числе – 150 млн т стального и чугунного лома, 18 млн т лома цветных металлов, 23 млн т пластмассовых отходов. Коэффициент использования макулатуры достигнет 50%. Через четыре года в Поднебесной должна сформироваться система упорядоченного и здорового развития сферы возобновляемых ресурсов.
Кроме того, в настоящее время в Поднебесной идет сокращение избыточных мощностей в сталелитейной промышленности страны.
Напомним, что Китай вышел на второе место в мире по торговле квотами на выбросы углерода. На первом месте – Европейский Союз. Торговля квотами стартовала в КНР с 2011 г.
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