Импорт нефти в КНР увеличился на 12,5%

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29.03.2017 04:00

Пекин, 29 марта /ChinaPRO.ru/ – За январь-февраль 2017 г. объем импорта нефти в Китае достиг 65,81 млн т. Это на 12,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г. Об этом сообщило таможенное ведомство КНР.

Стоимость поставленной в Поднебесную из-за рубежа нефти составила $25,46 млрд. Данный показатель подскочил на 70% в годовом сопоставлении.



В частности, за первые два месяца текущего года из Саудовской Аравии в КНР поступило больше всего нефти – 9,8 млн т с приростом на 0,9% в годовом сопоставлении. Стоимость этих поставок достигла $3,88 млрд, увеличившись на 55%.



Из России в Китай за отчетный период поступило 8,89 млн т стоимостью $3,58 млрд. Соответственно на 18,9% и на 86,9% больше, чем годом ранее.



Из Анголы поставлено 8,21 млн т на $3,18 млрд. Данные показатели увеличились на 5,1% и 47,7%.



Экспорт нефти из Ирака в Поднебесную увеличился на 26,9%, до 6,53 млн т, из Омана — на 6,3%, до 6,32 млн т, из Ирана — на 9,4%, до 4,23 млн т.



За январь-февраль 2017 г. средняя стоимость одной тонны нефти для Китая выросла на $131 и достигла $387.



Как сообщалось, в 2016 г. объем импорта нефти в страну составил 381,01 млн т. Ее стоимость достигла $116,47 млрд долларов.