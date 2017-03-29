China Mobile нарастит численность абонентов 4G на 100 млн

Новости дня

29.03.2017 06:00

Пекин, 29 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайская телекоммуникационная компания China Mobile в 2017 г. планирует подключить 100 млн абонентов к сети 4G. Таким образом, к концу текущего года в этом формате связи услуги будут предоставляться 75% абонентов China Mobile.

По итогам 2016 г., доля China Mobile на китайском рынке услуг связи в 4G достигает 70%.



За прошлый год армия пользователей сети 4G в этой компании увеличилось на 223 млн человек и составила 535 млн. Компания построила 400 000 базовых станций 4G за год, доведя их количество до 1,51 млн. Инфраструктурные возможности компании позволяют обслуживать свыше 1,3 млрд абонентов 4G.



China Mobile планирует в начале в 2018 г. начать инвестировать средства в создание сети для формата связи 5G.



В 2016 г. доходы China Mobile составили 704,8 млрд юаней. Это на 6% больше, чем годом ранее. Прибыль компании достигла 108,7 млрд юаней с приростом на 0,2% в годовом сопоставлении.



Как сообщалось, China Mobile начала коммерческое применение сотовой связи стандарта 4G в 2013 г. За три года она создала в КНР крупнейшую в мире сеть 4G.



В Поднебесной среднемесячный мобильный интернет-трафик стандарта 4G на каждого абонента составляет 1 гигабайт.



Напомним, что авторитетная британская консалтинговая компания по управлению брендами BrandFinance внесла в рейтинг пятидесяти ведущих брендов на рынке телекоммуникаций 2012 г. три китайские компании – China Mobile, China Unicom и China Telecom. China Mobile заняла пятое место, China Unicom – тринадцатое, China Telecom – пятнадцатое. Эти бренды оцениваются британскими экспертами в $17,9 млрд, $7,9 млрд и $7,4 млрд соответственно.