Китайские компании займутся молоком в Новой Зеландии

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29.03.2017 08:00

Пекин, 29 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания по производству молочной продукции Mengniu Dairy заключила соглашение о сотрудничестве с компаниями Shanghai Pengxin Group и Theland Tahi Farm. В соответствии документом, эти компании займутся производством и углубленной обработкой молочной продукции в Новой Зеландии, на пастбищах Deluxe Milk.

В рамках партнерства Mengniu Dairy планирует внедрить передовые международные стандарты качества продуктов питания и стандарты безопасности на всю цепочку своего молочного производства.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии завершилось строительство второй очереди предприятия, принадлежащего китайской компании Yili Oceania Dairy. К 2020 г. Yili Group будет поставлять молочную продукцию для 2 млрд потребителей по всему миру. Первая очередь данного проекта была сдана в 2014 г. Ежегодный объем производства достигает 47 000 т детских молочных смесей.



На строительство второй очереди ушло около трех лет. Объект разместился рядом с первой очередью в городе Уэймейт (Кентерберри, Южный остров, Новая Зеландия). Расширение производства позволит выпускать ультрапастеризованное молоко, цельное сухое молоко и другую продукцию.



Yili Group постоянно расширяет свою сеть производств в Европе, Океании и Америке. Китайская компания вошла в первую восьмерку крупнейших мировых молочных компаний.