В Новосибирской области РФ стало больше туристов из КНР

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29.03.2017 12:00

Пекин, 29 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. в Новосибирской области РФ побывало 20 000 туристов из КНР. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщило Управление маркетинга, внешнеэкономической деятельности и туризма Минэкономразвития региона.

В 2014 г. по безвизовому обмену в Новосибирскую область прибыли 2 000 китайских туристов, в 2015 г. – 5 500 путешественников из Поднебесной.

Власти российского региона через Глобальную Сеть активно рекламируют китайским гражданам Новосибирскую область.



Ранее сообщалось, что власти КНР планируют нарастить объем ежегодных инвестиций в туризм с 1,3 трлн юаней ($188 млрд) в 2016 г. до 2 трлн юаней ($289 млрд) в 2020 г. Для этого, в частности, китайское правительство будет стимулировать развитие информационных технологий в сфере туризма.



В прошлом году туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в 2016 г. вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.



За прошлый год китайские граждане совершили 4,44 млрд туристических поездок внутри своей страны. Это на 11% больше, чем годом ранее. Доходы от внутреннего туризма в КНР достигли 3,9 трлн юаней ($565 млрд) с приростом на 14% в годовом сопоставлении.