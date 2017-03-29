В Китае сняли антикоррупционный сериал за $17 млн

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29.03.2017 15:00

Пекин, 29 марта /ChinaPRO.ru/ – По заказу Верховной народной прокуратуры КНР китайские кинематографисты сняли антикоррупционный сериал "Во имя народа". Инвестиции в проект составили 120 млн юаней (более $17 млн).

Сериал будет состоят из 55 эпизодов и выйдет на китайском телевидении. Съемки заняли примерно два года.



Как сообщалось, по производству кинофильмов КНР вышла на третье место в мире. Так, в целом за 2016 г. в стране выпустят более 700 кинофильмов.



В прошлом году китайские зрители увидели 686 игровых фильмов. В 2014 г. данный показатель составлял лишь 259. По указанным показателям 2015 г. стал самым богатым за последние 13 лет.



К 20 декабря 2016 г. в Китае насчитывалось 40 917 киноэкранов. Число экранов в стране в текущем году увеличивалось на 26 в день, а в 2015 г. – на 22. Примечательно, что 85% киноэкранов в Поднебесной показывают фильмы в формате 3D. Для сравнения: в мае 2016 г. в США насчитывалось 40759 киноэкранов.



Благодаря притоку масштабных инвестиций в сферу кинематографии сеть кинотеатров постепенно охватывает средние и малые города Китая.



Напомним, что по итогам 2003-2015 гг., китайский кинорынок рос в среднем на 35% в год. За 2015 г. выручка китайских кинотеатров от продажи билетов составила 44 млрд юаней ($6,37 млрд).