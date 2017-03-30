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Прибыль Китайского строительного банка выросла на 1,45%
Новости дня

Прибыль Китайского строительного банка выросла на 1,45%

30.03.2017 04:00

Пекин, 30 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. чистая прибыль Китайского строительного банка (CCB) составила 231,46 млрд юаней ($33,6 млрд). Это на 1,45% больше, чем в 2015 г., сообщила пресс-служба этого учреждения.



За прошлый год доход банка снизился на 8,73% и составил 417,8 млрд юаней. При этом комиссионные доходы выросли на 4,39% в годовом сопоставлении – до 118,5 млрд юаней.

К концу 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов банка сократился на 0,06% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. и составил 1,52%. По итогам прошлого года, общий объем активов CCB достиг 20,96 трлн юаней. Это на 14,25% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 2,03 трлн юаней ($298 млрд). В начале текущего года остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября 2015 г. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.

В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.

Совокупный объем активов банковско-финансовых учреждений страны в юанях и иностранной валюте к концу прошлого года составлял 232 трлн юаней с приростом на 15,8% в годовом сопоставлении, а пассивов – 215 трлн юаней с увеличением на 16%.

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