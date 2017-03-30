Mitsubishi Motors строит моторный завод в Китае

Новости дня

30.03.2017 06:00

Пекин, 30 марта /ChinaPRO.ru/ – Компании GAC Group (Гуанчжоуская автомобилестроительная компания), Mitsubishi Motors Corp. и Mitsubishi Corp. приступили к реализации совместного проекта. Это – строительство моторного завода в городе Чанша, административном центре китайской провинции Хунань.

Предприятие производственной мощностью 150 000 двигателей в год расположится участке площадью 21,6 га. Завод начнет работать в 2018 г.



Совместная китайско-японская компания GAC Mitsubishi Motors была создана в 2012 г. К концу февраля 2017 г. она выпустила 241 000 и продала 236 000 легковых автомобилей. Валовая прибыль предприятия составила 33,9 млрд юаней ($4,9 млрд), а объем уплаченных налогов – 4,5 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что Mitsubishi Motors с 16 марта 2017 г. отзывает с рынка континентальной части Китая 3804 автомобиля. Эта мера вызвана дефектами подушки безопасности. В целом, с 20 сентября 2016 г. автокомпания Mitsubishi отзывала с китайского рынка 7725 импортированных внедорожников марки Pajero.



Напомним, что в феврале 2014 г. Mitsubishi отзывала с китайского рынка 235 импортных автомашин ACX в связи с наличием недостатка в системе бесключевого доступа.