"Амкодор" и Sinomach будут выпускать бульдозеры

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30.03.2017 08:00

Пекин, 30 марта /ChinaPRO.ru/ – Белорусская компания "Амкодор" и China National Machinery Industry Corporation (Sinomach) намерены обсудить планы по созданию совместного предприятия. Как ожидается, представители компаний встретятся в апреле 2017 г. в Китае.

Совместное белорусско-китайское предприятие будет выпускать экскаваторы и бульдозеры.



Рассматривается также возможность приобретения лицензии на технику Sinomach и освоение ее производства с высокой степенью локализации и последующей реализацией на рынках Белоруссии, России и других стран.



Переговоры сторон о данном проекте идут уже несколько лет. В феврале этого года "Амкодор" успешно собрал четыре машины Sinomach Heavy Industry. Это гусеничные экскаваторы с объемом ковша 1 и 1,2 куб. м – наиболее востребованная в мире спецтехника. В настоящее время экскаваторы проходят испытания.



Ранее сообщалось, что в Китае создали первый карьерный экскаватор с ковшом объемом 45 куб. м. Его отправили из города Тайюань, административного центра провинции китайской Шаньси, в Тибет.



Супермощная гусеничная машина высотой 17,4 м весит 1380 т. Она будет использована для добычи медной руды в Тибетском автономном районе КНР. Экскаватор спроектирован и построен Тайюаньской корпорацией тяжелого машиностроения (Taiyuan Heavy Industry Co. Ltd). Она является крупнейшим в мире производителем этого вида техники.



За последние 40 лет в корпорации построили 1300 экскаваторов, в том числе – сто экскаваторов с ковшом вместимостью от 20 куб. м до 75 куб. м.