Вырос объем трансграничных юаневых расчетов в Синьцзяне

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30.03.2017 10:00

Пекин, 30 марта /ChinaPRO.ru/ – К концу февраля 2017 г. объем трансграничных юаневых расчетов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая достиг 220 млрд юаней ($32 млрд). Это в 45 раз больше, чем в 2010 г., когда в указанном регионе начали проводить подобные операции.

По данным Народного банка КНР, к концу второго месяца текущего года расчетные операции в юанях с Синьцзяном осуществляли 86 стран и регионов мира, в том числе – Казахстан и США. Зарубежные банки и общественные организации открыли 358 юаневых расчетных счетов.



Общая сумма трансграничных расчетных операций в юанях по текущим счетам составила 185 млрд юаней, по капитальным – более 42 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что на долю южно-китайской провинции Гуандун приходится 25% от общего объема трансграничных расчетных операций в Китае. По данному показателю регион является лидером КНР на протяжении семи лет подряд.



А в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян за январь-июнь 2016 г. объем трансграничных операций по расчетам в юанях превысил 17,84 млрд юаней ($2,66 млрд). Это на 92,5% больше, чем за январь-июнь 2015 г.



В Хэйлунцзяне, который является одним из лидеров китайско-российской торговли, находятся представительства 21 банка. Они обеспечивают трансграничные расчеты в юанях при осуществлении операций внешней торговли с Россией.