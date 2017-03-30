Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Китайские города вводят ограничения на покупку недвижимости
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Китайские города вводят ограничения на покупку недвижимости
Новости дня

Китайские города вводят ограничения на покупку недвижимости

30.03.2017 12:00

Пекин, 30 марта /ChinaPRO.ru/ – Власти городов Ханчжоу, Сямэнь и Фучжоу, расположенных на востоке Китая, намерены ввести новые ограничения на покупку жилья. Таким образом они хотят "охладить" местный рынок недвижимости.



Так, в Ханчжоу одинокие и разведенные совершеннолетние граждане, имеющие местную прописку и жилплощадь, не смогут купить новую квартиру в черте города.

Кроме того, введен запрет на продажу недвижимости, приобретенной юридическими лицами. Это ограничение вводится на три года с момента покупки.

При этом объем первоначального взноса на покупку второй квартиры повышен до 60% от стоимости жилья.

Аналогичные меры предприняли городские власти Сямэня и Фучжоу.

В частности, в Сямэне люди без местной прописки, не предоставившие доказательства уплаты подоходного налога на протяжении 36 месяцев и выплат по социальному обеспечению на протяжении последних четырех лет, не смогут приобрести жилье площадью меньше 180 кв. м.

В Фучжоу первый взнос на покупку второй квартиры повышен до 50%.

Примечательно, что в марте 2017 г. многие города, расположенные вблизи Пекина и Шанхая, ввели ограничения на покупку жилья.

По итогам января-февраля 2017 г,. инвестиции в китайскую недвижимость превысили 985 млрд юаней ($143 млрд). Это на 8,9% больше, чем в январе-феврале 2016 г. При этом объем продаж на рынке недвижимости Поднебесной за первые два месяца текущего года достиг 1 трлн юаней с приростом на 26% в годовом сопоставлении.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китай закупил за границей 2,76 млн т газа за месяц
2Поднебесная – мировой лидер в электронной торговле
3КНР нарастила запупки российской нефти на 15%
4В КНР начали серийное производство нового типа роботов
5Китай обогнал США по количеству миллиардеров


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.