Китайские города вводят ограничения на покупку недвижимости

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30.03.2017 12:00

Пекин, 30 марта /ChinaPRO.ru/ – Власти городов Ханчжоу, Сямэнь и Фучжоу, расположенных на востоке Китая, намерены ввести новые ограничения на покупку жилья. Таким образом они хотят "охладить" местный рынок недвижимости.

Так, в Ханчжоу одинокие и разведенные совершеннолетние граждане, имеющие местную прописку и жилплощадь, не смогут купить новую квартиру в черте города.



Кроме того, введен запрет на продажу недвижимости, приобретенной юридическими лицами. Это ограничение вводится на три года с момента покупки.



При этом объем первоначального взноса на покупку второй квартиры повышен до 60% от стоимости жилья.



Аналогичные меры предприняли городские власти Сямэня и Фучжоу.



В частности, в Сямэне люди без местной прописки, не предоставившие доказательства уплаты подоходного налога на протяжении 36 месяцев и выплат по социальному обеспечению на протяжении последних четырех лет, не смогут приобрести жилье площадью меньше 180 кв. м.



В Фучжоу первый взнос на покупку второй квартиры повышен до 50%.



Примечательно, что в марте 2017 г. многие города, расположенные вблизи Пекина и Шанхая, ввели ограничения на покупку жилья.



По итогам января-февраля 2017 г,. инвестиции в китайскую недвижимость превысили 985 млрд юаней ($143 млрд). Это на 8,9% больше, чем в январе-феврале 2016 г. При этом объем продаж на рынке недвижимости Поднебесной за первые два месяца текущего года достиг 1 трлн юаней с приростом на 26% в годовом сопоставлении.