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Faw-Volkswagen отзовет в Китае 572 422 автомобилей
Новости дня

Faw-Volkswagen отзовет в Китае 572 422 автомобилей

30.03.2017 15:00

Пекин, 30 марта /ChinaPRO.ru/ – Компания Faw-Volkswagen ("Первый автозавод-Фольксваген") с 15 мая 2017 г. отзовет с китайского рынка 572 422 автомобилей. Эта мера вызвана возможной проблемой с панорамным люком, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.



Отзыву подлежат 556 196 моделей Audi Q5s, выпущенных в Китае с 9 октября 2010 г. по 11 августа 2016 г., а также 16 226 импорных автомобилей Audi Q5/SQ5, произведенных с 22 июня 2010 г. по 26 июля 2016 г.

Неисправность в этих автомобилях может привести к сбоям в работе подушек безопасности. Автокомпания проверит все отозванные машины и проведет бесплатную замену дефектных компонентов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).

За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.

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