Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Прибыль китайских госпредприятий выросла на 40,3%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Прибыль китайских госпредприятий выросла на 40,3%
Новости дня

Прибыль китайских госпредприятий выросла на 40,3%

31.03.2017 06:00

Пекин, 31 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-февраля 2017 г., прибыль государственных предприятий Китая составила 301,86 млрд юаней ($43,74 млрд). Это на 40,3% больше, чем в 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.



Так, прибыль центральных предприятий страны за два месяца текущего года составила 234,61 млрд юаней. Она увеличилась на 23,7% в годовом сопоставлении. Прибыль местных госпредприятий составила 67,25 млрд юаней с приростом на 164,2%.

За январь-февраль 2017 г. доходы госпредприятий Поднебесной превысили 7,23 трлн юаней. Это на 17,8% больше, чем годом ранее. При этом доходы центральных предприятий составили 4,53 трлн юаней с приростом на 15,5%, а местных госпредприятий – более 2,7 трлн юаней с увеличением на 21,8% относительно уровня января-февраля 2016 г.

С начала года высокий рост прибыли был отмечен в сфере транспорта, электронной и легкой промышленности КНР. В машиностроительной и электроэнергетической отраслях зафиксировано значительное сокращение прибыли, а нефтехимическая, угольная и металлургическая отрасли покончили с убыточностью и начали получать прибыль.

Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. прибыль крупных промышленных предприятий Китая увеличилась на 31,5% относительно уровня января-февраля 2016 г.

В 2016 г. прибыль крупных промпредприятий Поднебесной выросла на 8,5% в годовом сопоставлении. Крупными промышленными предприятиями в стране считаются хозяйственные субъекты, чьи доходы превышают 20 млн юаней за год.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китай обогнал США по количеству миллиардеров
2КНР, РФ и КНДР создают туристическую зону сотрудничества
3Россию в 2015 г. без виз посетили 540 000 китайских туристов
4Уровень безработицы на Тайване составил 3,87%
5В Хэбэе продолжат сокращение загрязняющих предприятий


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.