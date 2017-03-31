Прибыль китайских госпредприятий выросла на 40,3%

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31.03.2017 06:00

Пекин, 31 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-февраля 2017 г., прибыль государственных предприятий Китая составила 301,86 млрд юаней ($43,74 млрд). Это на 40,3% больше, чем в 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.

Так, прибыль центральных предприятий страны за два месяца текущего года составила 234,61 млрд юаней. Она увеличилась на 23,7% в годовом сопоставлении. Прибыль местных госпредприятий составила 67,25 млрд юаней с приростом на 164,2%.



За январь-февраль 2017 г. доходы госпредприятий Поднебесной превысили 7,23 трлн юаней. Это на 17,8% больше, чем годом ранее. При этом доходы центральных предприятий составили 4,53 трлн юаней с приростом на 15,5%, а местных госпредприятий – более 2,7 трлн юаней с увеличением на 21,8% относительно уровня января-февраля 2016 г.



С начала года высокий рост прибыли был отмечен в сфере транспорта, электронной и легкой промышленности КНР. В машиностроительной и электроэнергетической отраслях зафиксировано значительное сокращение прибыли, а нефтехимическая, угольная и металлургическая отрасли покончили с убыточностью и начали получать прибыль.



Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. прибыль крупных промышленных предприятий Китая увеличилась на 31,5% относительно уровня января-февраля 2016 г.



В 2016 г. прибыль крупных промпредприятий Поднебесной выросла на 8,5% в годовом сопоставлении. Крупными промышленными предприятиями в стране считаются хозяйственные субъекты, чьи доходы превышают 20 млн юаней за год.