Объем продажи лотерейных билетов в КНР увеличился на 25,4%

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31.03.2017 10:00

Пекин, 31 марта /ChinaPRO.ru/ – В феврале 2017 г. объем продажи лотерейных билетов в Китае достиг 28,15 млрд юаней ($4,07 млрд). Это на 25,4% больше, чем в феврале 2016 г. Об этом сообщило Министерство финансов КНР.

Продажи билетов в рамках благотворительных лотерей в Поднебесной за второй месяц текущего года достигли 15,3 млрд юаней с приростом на 23,9% в годовом сопоставлении. Для спортивных лотерей аналогичный показатель составил 12,86 млрд юаней с увеличением на 27,1%.



За февраль 2017 г. рост продаж лотерейных билетов отмечен в 30 административных единицах провинциального уровня. Наиболее высокий уровень наблюдался в провинциях Шаньдун (563 млн юаней), Гуандун (515 млн юаней), Хубэй (513 млн юаней), Цзянсу (495 млн юаней) и Чжэцзян (394 млн юаней).



Ранее сообщалось, что за июль 2016 г. объем продаж лотерейных билетов в Китае достиг 32,4 млрд юаней ($4,9 млрд). Это на 19,8% (5,36 млрд юаней) больше, чем за июль 2015 г. Так, продажи билетов благотворительных лотерей за июль текущего года составили 16,62 млрд юаней с приростом на 6,7% (1,05 млрд) в годовом сопоставлении. Объем продажи билетов спортивных лотерей достигли 15,78 млрд юаней с увеличением на 37,6% (4,31 млрд юаней).



Рост показателей произошел почти во всех регионах Поднебесной, за исключением провинции Хайнань. Лидерами стали провинции Цзянсу (725 млн юаней), Хубэй (624 млн юаней), Хунань (432 млн юаней), Гуандун (430 млн юаней) и Шаньдун (415 млн юаней).