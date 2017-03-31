В Поднебесной создают 300 технопарков

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31.03.2017 12:00

Пекин, 31 марта /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. в Китае планируется создать 30 показательных зон и 300 технопарков государственного значения. С помощью этих проектов в сфере сельского хозяйства будут внедряться высокие технологии.

Помимо названных проектов государственного уровня, на региональном уровне планируется создать еще 3000 аналогичных комплексов. Вместе они охватят 0,5% всех пахотных земель Поднебесной. Для реализации проектов будут задействованы 5% населения страны, занятого сельским хозяйством.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. общая площадь пахотных земель в Китае превысит 124 млн га, а общая площадь земельных участков, выделенных под строительство, будет сдержана в пределах 40,72 млн га. Эти цели обозначены в Общей программе землепользования Поднебесной на 2006-2020 гг. В документе, в частности, отмечается необходимость эффективной охраны высококачественных пахотных и лесных угодий, а также минимизации использования их под строительство.



К концу 2015 г. общая площадь пахотных земель в Китае составила 2,025 млрд му (135 млн га). Это на 990 000 му меньше, чем в 2014 г. Сокращение вызвано рядом причин: в частности, отводом земельных участков под строительство, разрушение почв из-за стихийных бедствий, реализацией экологического проекта по восстановлению лесов и др.



Так, в 2020 г. в стране посевные площади под пшеницу составят 360,3 млн му со снижением на 1,8 млн му в годовом сопоставлении. При этом объем урожая через четыре года увеличится на 1,7 млн т – до 131,91 млн т. Объем потребления пшеницы в Китае к 2020 г. достигнет 126,3 млн т.