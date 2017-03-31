Больше всего рабочих мест создано в сфере услуг Китая

31.03.2017 15:00
Пекин, 31 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. предприятия сферы услуг Китая привлекли на работу наибольшее количество людей – 43,5% от общего числа занятых. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Доля населения страны, занятого в сфере услуг, выросла с 36,1% в 2012 г. до 43,5% в 2016 г.
Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. в Китае насчитывалось 282 млн рабочих-мигрантов из сельской местности. Это на 4,24 млн человек больше, чем в конце 2015 г. В Поднебесной за прошлый года зарегистрировано 323 000 дел о нарушении закона о выплате заработной платы. В этих делах фигурировали средства в объеме 35,06 млрд юаней.
В 2016 г. в стране 58,25 млн рабочих-мигрантов получали страхование по старости, 48,59 млн чеовек – по медицинскому обеспечению, 46,59 млн человек – по безработице, 75,1 млн человек – по производственным травмам.
Всего 118 000 мигрантов сдали единый госэкзамен для поступления в вузы. Это на 47% больше, чем годом ранее.
К концу февраля 2017 г. более 1,49 млн мигрантам возвращена задолженность по зарплатам в размере 14,03 млрд юаней.
По итогам января-февраля текущего года, уровень безработицы в КНР стабильно держался на уровне около 5%.
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