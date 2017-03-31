Во внешней торговле Китая сложилось пассивное сальдо

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31.03.2017 08:00

Пекин, 31 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам февраля 2017 г., пассивное сальдо во внешней торговле Китая составило 154,2 млрд юаней ($22 млрд). Это произошло впервые с 2015 г., сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

За второй месяц текущего года доходы Поднебесной от внешней торговли товарами и услугами составили 954,5 млрд юаней, а расходы – более 1,1 трлн юаней. Пассивное сальдо достигло 154,2 млрд юаней.



Ранее, в январе 2017 г., во внешней торговле Китая сложилось положительное сальдо в размере 225 млрд юаней.



В феврале текущего года доходы от торговли товарами страны достигли 814,6 млрд юаней, а расходы – 847,8 млрд юаней. Пассивное сальдо составило 33,2 млрд юаней.



За второй месяц 2017 г. доходы от торговли услугами КНР составили 139,9 млрд юаней, а расходы – 260,9 млрд юаней. Пассивное сальдо составило 121 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.