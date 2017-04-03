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В провинции Шаньдун открыто крупнейшее месторождение золота
Новости дня

В провинции Шаньдун открыто крупнейшее месторождение золота

03.04.2017 04:00

Пекин, 3 апреля /ChinaPRO.ru/ – Шаньдунская золотодобывающая компания (Shandong Gold Group) объявила о новом месторождении золота, запасы которого могут составлять 500 т и больше. Оно является крупнейшим в Китае месторождением золота и находится в районе городов Лайчжоу-Чжаоюань, на территории восточно-китайской провинция Шаньдун.



По предварительным оценка, месторождение, получившее название "Силин", имеет следующие характеристики: длина рудной залежи превышает 2000 м, толщина местами достигает 67 м. Разведанные запасы этого ресурса составляют 382,58 т.

Потенциальная экономическая ценность "Силин" может достигать 150 млрд юаней ($21,8 млрд).

Шаньдунская золотодобывающая компания потратила 16 лет и 320 млн юаней ($46 млн) на то, чтобы открыть это золотоносное месторождение. Из расчетов масштаба производства объемом 10 000 т в день, непрерывное производство на месторождении может вестись на протяжении 40 лет.

Ранее сообщалось, что Китай на протяжении девяти лет подряд удерживает мировое лидерство по производству золота и три года по его потреблению. В частности, по итогам 2015 г., в стране выпущено 515,88 т драгоценного металла, а куплено 985,9 т

В 2015 г. объем производства золота в КНР вырос на 0,6% относительно уровня 2014 г., а потребление увеличилось на 3,66% в годовом сопоставлении. В том же году валовая продукция золотопромышленности страны достигла 353,68 млрд юаней ($52,95 млрд).

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