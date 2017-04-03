К концу марта рост ВВП Китая составил 6,8%

Новости дня

03.04.2017 06:00

Пекин, 3 апреля /ChinaPRO.ru/ – По предварительным оценкам, за январь-март 2017 г. внутренний валовой продукт (ВВП) Китая вырос на 6,8% относительно уровня января-марта 2016 г. Таковы данные Государственной академии экономической стратегии (NAES) КНР.

В то же время, за первые три месяца текущего года потребительские цены в Поднебесной увеличились на 1,4% в годовом сопоставлении.



По информации экспертов Государственной академии экономической стратегии, с апреля по июнь 2017 г. в стране ожидается стабильный рост потребления, однако увеличения экспорта не предвидится.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. рост внутреннего валового продукта (ВВП) Китая составит примерно 6,5% относительно уровня 2016 г. По итогам текущего года, рост потребительских цен в КНР составит приблизительно 3%, а уровень зарегистрированной безработицы в городах – 4,5%.



В 2016 г. вклад Поднебесной в рост глобальной экономики достиг 33,2%. Страна остается главной движущей силой мирового экономического роста. По итогам прошлого года внутренний валовой продукт (ВВП) КНР достиг 74,4 трлн юаней ($10,2 трлн). Это на 6,7% больше, чем в 2015 г. Между тем, этот показатель роста китайской экономики стал самым низким за период с 1991 г.