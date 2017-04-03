В 2016 г. прибыль ICBC увеличилась на 0,5%

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03.04.2017 10:00

Пекин, 3 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., чистая прибыль Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) достигла 279,1 млрд юаней ($40,5 млрд). Это на 0,5% больше, чем в 2015 г., сообщила пресс-служба банка.

В прошлом году доходы ICBC сократились на 4% в годовом сопоставлении и составили 641,7 млрд юаней.



К концу 2016 г. чистый процентный доход банка составил 471,8 млрд юаней. Данный показатель снизился на 7,1%. При этом доходы от других видов операций выросли на 5,6% – до 169,8 млрд юаней.



По итогам прошлого года, коэффициент безнадежных кредитов ICBC составил 1,62%. Это на 0,12% больше, чем годом ранее.



ICBC располагает 412 зарубежными отделениями в 42 странах и районах мира, в том числе – 127 отделений, которые находятся в государствах нового Шелкового Пути. В частности, за 2016 г. банк выделил этим странам кредиты в объеме $23,5 млрд. Данный показатель вырос на 35,8% по сравнению с уровнем 2015 г.



Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 2,03 трлн юаней ($298 млрд). В начале текущего года остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября 2015 г. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.



В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.