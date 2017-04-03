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Мартовский PMI в сфере услуг Китая достиг 55,1%
Новости дня

Мартовский PMI в сфере услуг Китая достиг 55,1%

03.04.2017 12:00

Пекин, 3 апреля /ChinaPRO.ru/ – В марте 2017 г. индекс деловой активности в секторе необрабатывающей промышленности (сфера услуг), или PMI, в Китае составил 55,1%. Это на 0,9% больше, чем в феврале текущего года. Данный показатель стал рекордным за последние три года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.



Ранее сообщалось, что мартовский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе КНР составил 51,8%. Это на 0,2% выше, чем в феврале текущего года. У крупных предприятий производственного сектора PMI в марте текущего года составил 53,3%. Он остался без изменений. У средних предприятий данный показатель снизился на 0,1% – до 50,4%. В сфере малого бизнеса прирост индекса составил 2,2% – до 48,6%.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 г. в сфере услуг Китая индекс деловой активности (PMI) составил 54,2%. Это на 0,4% меньше, чем в январе текущего года. Данный показатель пять месяцев подряд держится выше 54%.

По итогам февраля 2017 г., индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая составил 51,6%. Это на 0,3% больше, чем в январе текущего года. В феврале 2017 г. в промышленности Поднебесной наблюдалось падение лишь трех из 13 субиндексов PMI. При этом остальные субиндексы росли. Особенно заметно повысились субиндексы новых заказов, производства, занятости и ожидания производственно-хозяйственной деятельности. Индекс деловой активности демонстрировал рост в 14 из 21 отрасли страны.

Значение PMI выше 50% говорит о росте деловой активности, а ниже – о ее спаде.

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