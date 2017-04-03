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В Поднебесной стремительно растет торговля игрушками
Новости дня

В Поднебесной стремительно растет торговля игрушками

03.04.2017 15:00

Пекин, 3 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г. внешняя торговля игрушками из Китая продемонстрировала рост, что обеспечило стране статус главного в мире производителя и потребителя игрушек. Так, в прошлом году экспорт китайских игрушек достиг $33,7 млрд. Это на 9,5% больше, чем в 2015 г. Импорт превысил $1 млрд, увеличившись на 23%.



По оценкам экспертов Ассоциации производителей игрушек и товаров для детей КНР, в 2017 г. объем китайского рынка игрушек вырастет до 60,7 млрд юаней ($8,8 млрд). Это на 9,2% больше, чем годом ранее.

В Поднебесной насчитывается более 10 000 производителей игрушек. В данной отрасли заняты 6 млн человек. За 2011-2015 гг. на Китай пришлось 73% всех произведенных в мире игрушек.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами КНР составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.

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