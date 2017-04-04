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Торговля Синьцзяна с Казахстаном выросла на 77,9%
Новости дня

Торговля Синьцзяна с Казахстаном выросла на 77,9%

04.04.2017 04:00

Пекин, 4 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая с Казахстаном составил 6,72 млрд юаней ($974 млн). Это на 77,9% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщило таможенное ведомство города Урумчи, административного центра Синьцзяна.



За первые два месяца текущего года товарооборот китайского региона с Россией, Монголией и пятью странами Центральной Азии составил 13,12 млрд юаней ($1,9 млрд). Это на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю России, Монголии и пяти стран Центральной Азии пришлось 61,5% от общего объема внешней торговли Синьцзяна.

По итогам января-февраля 2017 г., общий объем внешней торговли этого китайского региона составил 21,32 млрд юаней ($3,1 млрд). Он увеличился на 74,1% в годовом сопоставлении.

Так, экспорт из Синьцзяна за первые два месяца текущего года достиг 18,31 млрд юаней ($2,66 млрд) с приростом на 73,5%, а импорт – 3,01 млрд юаней ($440 млн) с увеличением на 77,7% относительно уровня января-марта 2016 г.

Главными статьями экспорта региона стали универсальные товары и электромеханические изделия, а импорта – сельскохозяйственная продукция.

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