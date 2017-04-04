Китайская Tencent инвестировала $1,77 в акции Tesla

04.04.2017 06:00
Пекин, 4 апреля /ChinaPRO.ru/ – Китайская телекоммуникационная компания Tencent приобрела более 8,16 миллиона акций Tesla Inc. На эти цели инвестор потратил свыше $1,77 млрд. Таким образом Tencent стал пятым крупнейшим акционером американской корпорации с долей участия в 5%, сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
После приобретения акций китайской компанией цена на акции Tesla выросла на 3%. Основатель американской компании Илон Маск получил прибыль в размере $250 млн.
Китайская телекоммуникационная компания не намерена вмешиваться в корпоративное управление Tesla.
Ранее, в начале марта 2017 г., Tesla пыталась привлечь инвестиции в объеме $1,4 млрд для производства седана Model-3. Теперь планы корпорации будут реализованы благодаря китайскому инвестору.
Напомним, что за июль-сентябрь 2016 г. общие доходы китайского интернет-гиганта Tencent превысили 40,38 млрд юаней (более $6 млрд). Это на 52% больше, чем за июль-сентябрь 2015 г.
По итогам июля-сентября прошлого года, прибыль Tencent составила 14,46 млрд юаней с приростом на 40% в годовом сопоставлении. Доходы компании от услуг превысили 27,97 млрд юаней с увеличением на 36%, а от онлайн-игр – 18,16 млрд юаней с увеличением на 27%.
За июль-сентябрь 2016 г. доходы компании от размещения рекламы в Интернете составили более 7,44 млрд юаней. Это на 51% больше, чем годом ранее.
© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.