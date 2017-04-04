В 2016 г. прибыль "Пудуна" выросла на 4,93%

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04.04.2017 08:00

Пекин, 4 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., чистая прибыль Шанхайского банка развития "Пудун" достигла 53,1 млрд юаней ($7,7 млрд). Это на 4,93% больше, чем в 2015 г. Такие данные содержатся в годовом отчете банка.

За прошлый год доходы "Пудуна" достигли 160,79 млрд юаней. Они выросли на 9,72% в годовом сопоставлении.



Банк связывает увеличение прибыли с ростом непроцентных доходов и снижением операционных расходов. Непроцентные доходы "Пудуна" выросли на 9,87% – до 52,67 млрд юаней. На долю этого показателя приходиться 32,76% от общего объема доходов банка.



Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 2,03 трлн юаней ($298 млрд). В начале текущего года остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября 2015 г. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.



В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.