Китайская CRRC изготовит 69 вагонов для метро в Индии

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04.04.2017 10:00

Пекин, 4 апреля /ChinaPRO.ru/ – Даляньский филиал крупнейшей в Китае вагоностроительной компании CRRC получил заказ от города Нагпур (Индия). CRRC Dalian изготовит 69 вагонов для городского метрополитена.

Поезда будут курсировать по двум линиям метро Нагпура. Общая протяженность линий составляет 38 км.



Соглашение, в соответствии с которым китайская компания будет поставлять вагоны в Индию, было заключено 27 марта 2017 г. В соответствии с контрактом специалисты CRRC Dalian также будут осуществлять техническое обслуживание техники в течение десяти лет.



Ранее CRRC Dalian уже выполняла индийские заказы. Так, в мае 2015 г. китайская компания получила заказ на поставку 112 вагонов для метро Калькутты. Заказ будет выполнен до конца текущего года.



Ранее сообщалось, что китайская корпорация CRRC поставляет свою технику в 102 страны мира. Корпорация создала заводы по производству оборудования для рельсового транспорта в США, ЮАР, Турции, Малайзии, Индии и др. CRRC также учредила 75 представительств в 26 государствах.



CRRC также основала первое совместное производство в Индии. Общий объем инвестиций в проект составил $63,4 млн. CRRC владеет 51% акций совместной компании. Остальные ценные бумаги принадлежат Pioneer (India) Electric Co. Ltd. Предприятие разместилось в индустриальной зоне "Баво", на территории штата Харьяна, между Нью-Дели и Мумбаи.