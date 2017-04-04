В 2016 г. внешний долг Китая увеличился на 2,7%

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04.04.2017 12:00

Пекин, 4 апреля /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. объем остатков по внешнему долгу Китая превысил $1,42 трлн. Это на 2,7% больше, чем в конце 2015 г., сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

С конца 2014 г. и к завершению марта 2016 г. китайские предприятия ускорили погашение задолженностей. Благодаря этому внешний долг Поднебесной снизился на $397 млрд за 2015 г., а за январь-март 2016 г. он снизился еще на $51,5 млрд.



Ранее сообщалось, что к концу прошлого года общий остаток долгов центрального и местных правительств Китая достиг 27,33 трлн юаней ($3,96 трлн). Этот объем соответствует 36,7% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Такая долговая нагрузка считается относительно низкой. По данным китайского Минфина, долговые риски правительства страны находятся под контролем.



К концу 2015 г. правительственный долг КНР достиг 26,66 трлн юаней (около $4 трлн). Это составляет 39,4% внутреннего валового продукта (ВВП) страны. В сумме с задолженностями местных властей данный показатель вышел на уровень 41,5% ВВП Китая.



Тем не менее, показатель держится ниже предельного уровня в 60% от ВВП, который установлен в Европейском Союзе, а также ниже аналогичных показателей в крупных развитых и развивающихся экономиках. Пока КНР по объему госдолга занимает средние позиции среди крупнейших экономик мира.