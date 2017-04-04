Выручка Huawei в 2016 г. подскочила на 32%

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04.04.2017 15:00

Пекин, 4 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. суммарная выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei превысила 521 млрд юаней ($75 млрд). Это на 32% больше, чем в 2015 г. Таковы данные компании.

Чистая прибыль компании в прошлом году достигла 37 млрд юаней. Это на 0,4% больше, чем годом ранее.



В 2016 г. объем потребительских продаж Huawei достиг 179,8 млрд юаней. Данный показатель вырос на 44% в годовом сопоставлении. Выручка компании, связанная с деятельностью по обеспечению передачи данных, увеличилась на 24% и достигла 290,6 млрд юаней, а продажи предприятий Huawei подскочили на 47% – до 40,7 млрд юаней.



Расходы компании на исследования и разработки в 2016 г. выросли на 76,4 млрд юаней. За последние десять лет инвестиции Huawei на эти цели превысили 310 млрд юаней.



Как сообщалось, штаб-квартира Huawei находится в южно-китайском городе Шэньчжэнь. Компания является одним из ведущих в мире поставщиков телекоммуникационных систем и технологий. В частности, телефоны Huawei находятся на третьем месте по популярности место после смартфонов компаний Apple и Samsung.



Компания ведет свою деятельность в более чем 170 странах и регионах. В Huawei работают примерно 170 000 человек по всему миру.