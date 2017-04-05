Китай создает новые пилотные зоны свободной торговли

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05.04.2017 04:00

Пекин, 5 апреля /ChinaPRO.ru/ – В Китае появятся семь новых пилотных зон свободной торговли. Они расположатся в провинциях Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, Шэньси и Сычуань, а также в городе центрального подчинения Чунцине. Эти планы обнародовал Госсовет КНР.

Новые зоны будут предлагать решения в области инноваций, построении новой экономической системы открытого типа, формировании благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе – в административно-правовом плане.



Без учета новых зон на территории Поднебесной действуют четыре пилотные зоны свободной торговли. Первая была открыта в Шанхае в 2013 г. А в 2014 г. начали работу вторая – в Тяньцзине, третья – в Гуандуне, четвертая – в Фуцзяне.



Напомним, что в Китае действует 219 зон технико-экономического развития государственной категории. В 2015 г. объем валового регионального продукта этих субъектов экономики превысил 7,76 трлн юаней ($1,15 трлн). По итогам прошлого года, налоговые поступления в бюджет КНР от этих зон достигли 1,3 трлн юаней. На них пришлось 11,5% ВВП страны, 20,3% валовой прибыли промышленности, 9,6% финансовых доходов, 10,5% налоговых поступлений и 19,4% внешнеторгового оборота Поднебесной.



Кроме того, за январь-сентябрь 2015 г. в четырех пилотных зонах свободной торговли Китая, которые находятся в Шанхае, Гуандуне, Тяньцзине и Фуцзяни, создано 4639 предприятий с участием иностранного капитала. Зарубежные инвестиции в указанные предприятия достигли 346,11 млрд юаней ($54,9 млрд).